محافظ الوادى الجديد يكرم طالبًا صمم تكييف صحراوى من مخلفات البيئة

كرم محافظ الوادى الجديد، الطالب محمد منصور الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الفنية، والذي نجح في تصميم جهاز تكييف صحراوي من مخلفات البيئة يمتاز بجودة عالية وتكلفة مادية أقل من مثيله بالأسواق بنسبة ٧٠ ٪.



ووجه المحافظ بتخصيص ورشة لتنفيذ التجربة بشكل احترافي، وذلك في إطار دعم ومساندة المشروعات الشبابية وتشجيع الأفكار المستحدثة.



بنفس السياق وجه محافظ الوادى الجديد بتعميم وتدريب الوحدات المحلية على تنفيذ تجربة إنشاء صوب زراعية من الخامات البيئة من مخلفات النخيل، وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تنفيذها بنجاح لأول مرة بمركز الداخلة على مساحة ٣٩٥ متر مربع، وبدء جني أولى ثمارها.



وأوضح محافظ الإقليم أن هذه التجربة تساهم في التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وإعادة إستخدامها وتجنب مخاطر الحرائق الناتجة عنها. كما أنها مثالية للشباب الراغب في إقامة مشروعات زراعية نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالصوب الزراعية التقليدية بنسبة تقترب من ٧٠ ٪.