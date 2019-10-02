مجيد طوبيا يناقش "أبناء الصمت" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما٬ في السادسة مساء اليوم الأربعاء٬ احتفالية " أكتوبر والسينما" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.



تتضمن الاحتفالية عرض فيلم "أبناء الصمت" للمخرج الكبير محمد راضي، والبطولة للفنانين: "نور الشريف، ومديحه كامل، ومرفت أمين، وأحمد زكي، ومحمد صبحي، محمود مرسي٬ ناهد شريف".



وعقب ذلك تقام ندوة لمناقشة الفيلم، بمشاركة الكاتب والسيناريست الكبير مجيد طوبيا، والكاتب والناقد الفني سمير عبد اللطيف، ويدير الندوة الناقد مجدي الشحري، مدير المركز.



يذكر أن "طوبيا" كاتب روائي له العديد من الإصدات، منها روايات: "تغريبة بني حتحوت٬ ودوائر عدم الإمكان٬ والهؤلاء٬ والوليف٬ وغرفة المصادفة الأرضية٬ وحنان٬ وعذراء الغروب" وغيرها، كما كتب السيناريو لأفلام: "أبناء الصمت٬ وحكاية من بلدنا٬ وقفص الحريم".



كما حصل علي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1979، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام 1979.