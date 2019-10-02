الليلة.. أمسية شعرية موسيقية بدار الأوبرا

تعقد فص السابعة مساء اليوم الأربعاء٬ على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية٬ أمسية للشاعر الدكتور عصام خليفة يلقى خلالها نخبة مختارة من أهم وأحدث إبداعاته التي تتنوع بين الرومانسية والوطنية، ويتخللها فقرات موسيقية للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وتقدمها الإعلامية علا شوشة.



يشار إلي أن عصام خليفة سبق وصدرت له خمسة دواوين هي: "نامي بظلي، جواز مروري الأخضر، شرقية القسمات، البنت القصيدة، في ساحة التحرير والأرض"، بالاضافة إلى العديد من المؤلفات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو عضو اتحاد كتاب مصر وغرفة تنمية الموارد البشرية المصرية، نشر له العديد من القصائد والمقالات في عدد من الصحف الأجنبية والعربية، وحصل على المركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء التي تعد أكبر مسابقة متخصصة في العالم العربي خلال دورتها السادسة بأبوظبي عن قصيدته "لا تسأل الجوزاء".



أما عمرو سليم عازف مبدع وموزع موسيقي متفرد، يمتاز بأسلوب خاص في العزف على آلة البيانو، تعاون مع مجموعة متميزة من الفنانين المصريين والعرب، ويضم ريبرتواره نخبة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية.