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محافظات

"التضامن الاجتماعى" تنظم حفل زواج جماعى بالوادى الجديد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:04 ص
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، الانتهاء من استعدادات المحافظة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع حزب مستقبل وطن لإقامة حفل الزفاف الجماعي لعدد 26 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة لهذا العام، والمقرر إقامته فى 10 أكتوبر المقبل، وذلك للتيسير على الشباب المقبل على الزواج بالأسر الأولى بالرعاية من تكاليف الزواج.

وأكد محمد منير، مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد، أن الأولوية للمتقدمين ستكون لأبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة واليتيمات من أصحاب الظروف الإنسانية الصعبة، مشيرًا إلى أنه تم فتح باب التقدم منذ فترة ولمدة شهر أو يزيد لتلقي طلبات الراغبين في الاشتراك في حفل الزفاف الجماعي ممن تنطبق عليهم الشروط، موضحًا به حالة المتقدم والمقبل على الزواج، وصورة عقد القران حديثًا، وصورة من البطاقة الشخصية، وشهادة الميلاد للعروسين، وذلك على هيئة أصول المستندات عند التقديم للاطلاع عليها.

وأوضح منير، أن يكون الزوجان أو أحدهما من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها، على أن تعطى الأولوية لأبناء المحافظة، وأن يكون عقد القران حديثًا، ولا يكون قد مضى عليه أكثر من ٣٠ يومًا أو أقل، وألا يكون قد سبق له الاشتراك في الأعوام السابقة في الزفاف الجماعي.

وأضاف منير أن الجهات الراعية تتحمل جميع نفقات إقامة الحفل ولا يتحمل المتقدمون أى مصروفات أو رسوم، بالإضافة إلى تقديم غرف نوم كاملة وأجهزة كهربائية حديثة لعدد 26 شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج بمراكز المحافظة الخمسة.

وأشار إلى أن إجمالي أعداد المستهدفين بحفل الزواج الجماعي بلغ 26 شابًا وفتاة، بواقع 14 زوجًا من مركزي الداخلة وبلاط، و6 من مدينتي الخارجة وباريس، و5 مشاركين بمركز الفرافرة، تم اختيارهم بشفافية تامة ومعايير محددة التزامًا بالشروط الموضحة، والتي جاءت بنص الإعلان قبل استلام الأبحاث المقدمة من قبل الراغبين فى المشاركة.

كما أكد على أهمية دور الجمعيات المساهمة لتبني الحدث، والتي تتمثل في مؤسسات بيت الزكاة والصدقات المصري، وجمعية البر والتقوى، وجمعية مصطفى محمود، وبرعاية مستقبل حزب مستقبل وطن.

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