مدرب بلنسية: أياكس أمستردام فريق رائع والتغلب عليه صعب للغاية

وصف المدير الفني لنادي بلنسية الإسباني لكرة القدم ألبرت سيلاديس نادي أياكس أمستردام الهولندي، منافس فريقه، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بـ "الفريق الرائع"، مشيرا إلى أنه لا يعرف إذا كان بإمكانه تحقيق الفوز في هذه المواجهة التي تتطلب تقديم أداء كبيرا.



وقال سيلاديس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء قبل مباراة اليوم: "لا أعرف إذا كان أدائنا أمام أتلتيك بيلباو سيكون كافيا لكي نفوز على أياكس، أياكس فريق جيد للغاية، إنه معتاد على اللعب في المنافسات الكبرى وبلاعبين جيدين للغاية، نعرف أننا سنواجه صعوبات كثيرة، ولكننا نشعر بالهدوء ونستعد بأفضل طريقة لمواجهته".



وتابع سيلاديس قائلا: "في العام الماضي حققوا موسما مذهلا وكانوا على مقربة من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، كما فازوا بالدوري والكأس".



وأضاف: "ستتطلب المباراة منا بذل أقصى ما لدينا، علينا أن نقدم مباراة متكاملة لكي نتفوق عليهم".



وأشار المدرب الإسباني قائلا: "مساندة الجماهير مهمة للغاية، ملعب مثل هذا يملؤه الناس سيشكل عاملا مساعدا لأصحاب الأرض (بلنسية) وصعوبة بالغة للضيوف (أياكس)".