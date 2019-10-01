"الشعب الفلسطينى" يرحب بقرار الاتحاد الأوروبى باستمرار دعم "الأونروا"

رحب حزب الشعب الفلسطيني، بقرار لجنة الموازنة في الاتحاد الأوروبي باستمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



واعتبر حزب الشعب، في بيان صحفي، مساء اليوم، أن قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي برفض اقتراح الحزب الديمقراطي وكتلة المحافظين اليمينية، والتصويت لصالح استمرار الدعم جاء ليعبر عن حجم الدعم والتأييد لقضية الشعب الفلسطيني، وتأكيدًا إضافيًا من الاتحاد على المكانة القانونية للانروا، وضرورة استمرار دورها وفقًا لقرار المنشىء رقم 302 عام ١٩٤٨ لحين حل قضيتهم طبقًا للقرار 194.



وأكد الحزب أن التبرعات المالية الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم لوكالة الأونروا ومساعدتها على الاستمرار في تقديم خدماتها كافة، جاء ثمرة للجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية في حشد الرأي العام في العالم لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم على تصفية الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.