قائد ريال مدريد: علينا بذل المزيد من الجهد

اعترف قائد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيرخيو راموس، أن على فريقه أن يبذل المزيد من الجهد والقيام بالأمور على نحو أفضل، وذلك بعد تعادل النادي الملكي 2 2 مع كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال راموس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الشوط الأول كان سيئا، في الشوط الثاني تحلينا بالشجاعة والتفاني المنتظر منا، علينا أن نقوم بالمزيد من الجهد، وعلينا أن نقوم بالأمور على نحو أفضل".

يذكر أن ريال مدريد وضع نفسه في مأزق بعد تعادله مع بروج كلوب اليوم، حيث أنه كان سبق وأن خسر مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلى جانب أخر، أعرب اللاعب البرزيلي كاسميرو، نجم وسط ريال مدريد، عن أسفه لضياع فرصة الفوز من فريقه، وهو الفوز الذي كان سيكون بمثابة تعويض له عن خسارته في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال كاسميرو في تصريحات لقناة "موفيستار" التليفزيونية عقب انتهاء مباراة الليلة: "هذه هي بطولة دوري أبطال أوروبا، لقد وصلوا إلى المرمى مرتين وسجلوا فينا هدفين، من الصعب أن تلعب وأنت متأخر بهدفين".

وتابع كاسميرو قائلا: "عندما تلعب هنا (سانتياجو بيرنابيو) لا يمكنك أن تخسر، الشوط الأولى كان من ضمن الأشياء السيئة التي قمنا بها، لا يزال أمامنا فرص، لا نزال نعتمد على أنفسنا وهذا هو الأهم".

واختتم قائلا: "لم تكن هذه هي النتيجة التي خططنا لها ولا هي التي كنا نريدها وخاصة ونحن نلعب على ملعبنا".