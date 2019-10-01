القومى للمرأة يختتم "طرق الأبواب" فى الوادى الجديد

اختتمت، اليوم، فعاليات حملة طرق الأبواب التي نظمت تحت رعاية محافظ الوادي الجديد ولمدة ثلاث أيام والتي تأتي في إطار الحملة القومية التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار بلدي أمانة.



صرحت بذلك نادية ويصا مقرر المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، والتي أكدت أن الحملة حققت أهدافها بمراكز الخارجة والداخلة وباريس وبلاط حيث نجحت في الوصول لأكبر عدد من السيدات للتوعية بأهمية دور المرأة في التنمية والحفاظ على استقرار الوطن ومحاربة الشائعات المغرضة، بالإضافة إلى انتشار فريق العمل من الأعضاء والإداريين ومحامي المكتب والرائدات الريفيات في أماكن العمل والمنازل والتجمعات المختلفة للوقوف على احتياج السيدات من المشروعات الصغيرة والرقم القومي وبرامج التدريب المختلفة وكذلك قضايا الأحوال الشخصية والميراث وكافة استحقاقات المرأة.



ونوهت ويصا، بأن الحملة ستنطلق بمركز الفرافرة في منتصف أكتوبر الجاري لتغطية كافة مراكز المحافظة.