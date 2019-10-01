روجينا تروي موقفا كوميديا عن علاقاتها بالكلاب (فيديو)
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:41 م
ياسمين عباسطباعة
كشفت الفنانة روجينا، عن علاقتها بالحيوانات والكلاب في المنزل، وروت كواليس موقف كوميدي جمعها مع أحد الكلاب، مؤكدة: "أنا بخاف من الكلاب ومبحبش أتعامل معهم عن قرب، وأبنائي هما اللي بيتعاملوا معاهم".
وأضافت "روجينا"، خلال لقائها مع الفنان أشرف عبد الباقي ببرنامج "قهوة أشرف" المذاع على فضائية "الحياة": "أنا بخاف من الكلاب وبترعب منهم، ولكن بنتي صممت تجيب كلب في البيت".
وتابعت: "زمان مرة واحد جابلي كلب وفضل يجري ورايا في البيت، وطلعت فوق السرير ومكنش عارف يطلع السرير لأنه كان حجمه صغير".
وأضافت "روجينا"، خلال لقائها مع الفنان أشرف عبد الباقي ببرنامج "قهوة أشرف" المذاع على فضائية "الحياة": "أنا بخاف من الكلاب وبترعب منهم، ولكن بنتي صممت تجيب كلب في البيت".
وتابعت: "زمان مرة واحد جابلي كلب وفضل يجري ورايا في البيت، وطلعت فوق السرير ومكنش عارف يطلع السرير لأنه كان حجمه صغير".