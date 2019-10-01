روجينا تروي موقفا كوميديا عن علاقاتها بالكلاب (فيديو)

كشفت الفنانة روجينا، عن علاقتها بالحيوانات والكلاب في المنزل، وروت كواليس موقف كوميدي جمعها مع أحد الكلاب، مؤكدة: "أنا بخاف من الكلاب ومبحبش أتعامل معهم عن قرب، وأبنائي هما اللي بيتعاملوا معاهم".



وأضافت "روجينا"، خلال لقائها مع الفنان أشرف عبد الباقي ببرنامج "قهوة أشرف" المذاع على فضائية "الحياة": "أنا بخاف من الكلاب وبترعب منهم، ولكن بنتي صممت تجيب كلب في البيت".



وتابعت: "زمان مرة واحد جابلي كلب وفضل يجري ورايا في البيت، وطلعت فوق السرير ومكنش عارف يطلع السرير لأنه كان حجمه صغير".

