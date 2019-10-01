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ضبط طن و400 كيلو أسماك فاسدة فى حملات تموينية بالإسكندرية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:41 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شنت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، عددًا من الحملات التموينية لتشديد الرقابة على الأسواق، وخاصة أسواق الأسماك لحماية المواطنين من أى مخاطر ناتجة عن وجود أسماك غير صالحة.

وأشرف على الحملات، سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين، والإدارة العامة لمباحث التموين، والطب البيطري والصحة.

وأسفرت الحملات التي استهدفت الإدارات المختلفة عن ضبط كمية 23 كجم سمك بلطي زريعة وسمك كبريت غير صالح للاستهلاك الآدمي، بدائرة العامرية، كما تم ضبط كمية 10 كجم سردين مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي بزاوية عبد القادر.

وفي دائرة وسط، تم ضبط 5 براميل سردين مملح زنة البرميل 200 كجم، بإجمالي واحد طن، بسوق المرغني بمحطة مصر، كما تم ضبط كمية 300 كجم فسيخ وسردين بمخزن تابع لمحل أسماك بمنطقة رمل ثان بدائرة حي شرق غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي دائرة حي المنتزة، تم ضبط 100 كجم فسيخ و40 كجم سردين و25 كجم سمك بويى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كمية 20 كجم فسيخ غير صالح للاستهلاك الأدمى بدائرة حي الجمرك.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.

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