شريف مدكور: "كان عندنا بغبغاء بيقول أسامينا عاش 25 سنة"
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:38 م
ياسمين عباسطباعة
قال الإعلامي شريف مدكور، إنه لا يخاف من الكلاب على الإطلاق، متابعًا: "طول حياتي بيتنا فيه حيوانات".
وأضاف "مدكور"، خلال لقائه مع الفنان أشرف عبد الباقي ببرنامج "قهوة أشرف" المذاع على فضائية "الحياة": "كان عندنا نسناس في البيت وكان بيتنطط على النجف، وكانت مشكلتي معاه رائحته الكريهة، وكان عندنا بغبغاء عاش 25 سنة، وكان بيقول أسامينا وبيقلد حركاتنا".
وأضاف "مدكور"، خلال لقائه مع الفنان أشرف عبد الباقي ببرنامج "قهوة أشرف" المذاع على فضائية "الحياة": "كان عندنا نسناس في البيت وكان بيتنطط على النجف، وكانت مشكلتي معاه رائحته الكريهة، وكان عندنا بغبغاء عاش 25 سنة، وكان بيقول أسامينا وبيقلد حركاتنا".
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