شريف مدكور: "كان عندنا بغبغاء بيقول أسامينا عاش 25 سنة"

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه لا يخاف من الكلاب على الإطلاق، متابعًا: "طول حياتي بيتنا فيه حيوانات".



وأضاف "مدكور"، خلال لقائه مع الفنان أشرف عبد الباقي ببرنامج "قهوة أشرف" المذاع على فضائية "الحياة": "كان عندنا نسناس في البيت وكان بيتنطط على النجف، وكانت مشكلتي معاه رائحته الكريهة، وكان عندنا بغبغاء عاش 25 سنة، وكان بيقول أسامينا وبيقلد حركاتنا".

