القومى للسكان ينفذ دورة تدريبية لتثقيف الأقران فى بلاط

نفذ فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية عن برنامج تثقيف الأقران بالتعاون مع شبكة تثقيف أقران مدربي المحافظة في مدينة بلاط، بحضور المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط وعدد من القيادات التنفيذية بالمركز و٢٥٠ شاب وفتاة من قرى المركز.



صرحت بذلك عبير متولي مقررة المجلس القومي للسكان، مضيفة أن البرنامج التدريبي تناول محاضرات حول القضايا السكانية في مصر، وندوات عن المهارات الحياتية وطرق حل المشكلات والحماية الاجتماعية والمساواة وغيرها من المشكلات.



وتم عقد اجتماع لجنة التعليم ضمن فعاليات حملة التعليم مستمر التي أطلقها المجلس القومي للسكان تحت رعاية محافظ الإقليم واشراف نائب المحافظ، بحضور رئيس المركز وأعضاء اللجنة من التضامن الاجتماعي والتعليم والأزهر والأمية وأعضاء المجلس التطوعي من الشباب.