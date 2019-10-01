سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

شاركت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، في مهرجان كان عام 1956، بفيلم "شباب امراة"، وخطفت الأنظار إليها بعد ارتدائها "ملاية لف".



وانضمت "تحية" ونجوم فيلم "شباب امرأة"، والذي شارك فيه نجوم من المشاركين في المهرجان من بينهم النجمة الهوليودية سوزان هيوارد، المعروفة بميولها الإسرائيلية، ودار حوار بينهما حول علاقات العرب والقضية الفلسطينية وإسرائيل، ووصفت العرب بـ "الوحوش والحيوانات".



وتطاولت سوزان على العرب فاندفعت تحية كاريوكا تجاه سوزان وضربتها بالحذاء، وقيل إنّها بصقت في وجهها، ولم تكن هيوارد تعرف أن تحية كاريوكا تجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وانطلقت بهما بالسباب علي سوزان هيوارد وهي تهرب مسحوبة من جلسة العشاء.



وكان على تحية كاريوكا أن تدفع ثمن إهانتها للنجمة الأمريكية الصهيونية سوزان هيوارد، خصوصًا أنّ رئيس لجنة التحكيم في المهرجان اليهودي الفرنسي موريس لحمان مدير الأوبرا في باريس، فجاءت النتائج على عكس ما توقع الجميع، ولم تفز تحية أو فيلمها بأية جائزة، على رغم ترشيح الكثير من النقاد العالميين له للفوز بإحدى الجوائز.