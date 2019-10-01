يوفنتوس يعبر ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

اقتسم فريقا يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا

لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات.



وفاز يوفنتوس على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 3 صفر كما فاز أتلتيكو على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2 صفر.



ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة الرابعة بأربع نقاط بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو فيما يحل لوكوموتيف في المركز الثالث بثلاث نقاط وظل ليفركوزن في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.



وحسم أتلتيكو مدريد الفوز على لوكوموتيف بهدفين حملا توقيع البرتغالي جواو فيليكس والغاني توماس تييي بارتي في الدقيقتين 48 و58.



ونجح يوفنتوس في اجتياز عقبة ليفركوزن بثلاثة أهداف سجلها الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الدقيقة 18 وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 62 والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 89.