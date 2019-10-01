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"بلاش نراهن على محمد علي".. تسريب صوتي للإخواني محمد سودان يكشف ندمهم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:26 م
محمد علي
محمد علي
رباب الأهواني
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نشر برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، تسريب صوتيا للإخواني محمد سودان مع أحد عناصر التنظيم بتركيا يكشف ندم التنظيم استخدام الهارب محمد علي.

وجاء في التسريب الصوتي ما قاله الاخواني الهارب، محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجبة بالحرية والعدالة في لندن: "ببلغك إن الإخوة هنا في لندن مش مبسوطين خالص من إللي بيحصل".

ليرد عليه أحد العناصر القيادية في تركيا: "ليه كده يا أستاذ محمد؟ ملهمش حق خالص، ده احنا بفضل الله عملنا تقدم كبير اليومين إللي فاتوا دول".

محمد سودان: "لا يا راجل، ده كان فيه تسرع كبير أوي من ناحيتنا، إحنا كنا شغالين كويس أوي وعمالين نجمع في المعارضة يساريين على ليبراليين ومنفتحين على كل الناس"، متابعا: "هنا في لندن ما نت فاهم كانوا عاملين إزاي بالذات اليومين اللي فاتوا والدنيا كانت ماشية كويس، وبعدين ما أنا قولتلكم من البداية بلاش نراهن أوي على محمد علي ده".

القيادي الإخواني في تركيا: "يا أستاذ محمد ما هو برضو بصراحة مينفعش نفوت فرصة زي دي، دي كانت فرصة كبيرة جدا، وما صدقنا الناس كانت بتتحرك في مصر، وبعدين الناس بره مصر اتحركت وتعاطفت معانا جدا، بس احنا مكنش ينفع نفوت فرصة زي دي".

محمد سودان: "ده كان كله كان استعجال ونتيجته كله مش كويسه، وبعدين الإخوة اللي كانوا فاضلين بره السجون، دلوقتي بقوا جوه السجون، والولاد بتوعنا بقوا محبطين زيادة والثقة بقت معدومة، وبعدين يا عم إنت عارف الناس في مصر بتتلم بكلمتين وفي الآخر احنا اللي بنحاسب على المشاريب".

القيادي الهارب في تركيا: "دلوقتي جماعتنا في مصر جماعة الصقور هيعملوا كام عملية كدة تخلي الدنيا تولع على الآخر".

محمد سودان: "بس المرادي الدائرة لازم توسع شوية والضربة لازم توجعهم".

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