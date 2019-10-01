"باربر" تفوز بذهبية الرمح.. وتمنح أول ميدالية لأستراليا

أحرزت الأسترالية كيلسي لي باربر، الميدالية الأولى لبلادها في بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى،

والمقامة حاليًا في العاصمة القطرية، بفوزها اليوم الثلاثاء بذهبية مسابقة رمي الرمح.



وتصدرت "باربر" الدور النهائي للمسابقة على استاد "خليفة الدولي" في الدوحة، مسجلة 66.56 متر ومتفوقة على الصينيتين ليو شيينج (65.88 متر)، وليو هوي هوي (65.49 متر)، واللتين أحرزتا الميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب.