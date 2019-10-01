خبير أمن المعلومات: قنوات إعلامية تستعين بحسابات وهمية لتثير الرأي العام

قال الدكتور وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، إن القواعد المنصوص عليها "فيس بوك" كأحد منصات السوشيال ميديا قياسية، مشيرا إلى أننا في عام 2019 حيث يجب أن يكون هناك تحديثات.



وأضاف "عبد المقصود"، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر أصدرت في أغسطس 2018 قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى ضرورة أن تتحدث مصر دوليا عن الإرهاب الإلكتروني مع الجهة المصدرة لهذه التكنولوجيا.



وأشار "عبد المقصود"، إلى أن "فيس بوك وتويتر" سمحا بنشر فيديوهات غرضها زعزعة الاستقرار ولكن فيها ربح مادي، ولم يتم التصدي لها، مؤكدا أنه تم رصد قنوات إعلامية تتربح من زيادة نسب المشاهدة، وتستعين بحسابات وهمية لتثير الرأي العام.

