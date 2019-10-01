أولمبيك أسفي إلى دور الـ 16 بهدف قاتل

بلغ أولمبيك أسفي المغربي دور الـ16 من بطولة الأندية العربية في كرة القدم، بفوزه القاتل على مضيفه الرفاع البحريني 1-صفر الثلاثاء على استاد البحرين الوطني بالرفاع في إياب دور الـ32.

ويدين أولمبيك أسفي بفوزه الغالي وتعويضه تعادله ذهابا على أرضه 1-1، الى العاجي كوفي بوا الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 86.

وبدأ الفريقان المباراة وسط حذر شديد لاسيما من قبل الفريق الضيف الذي فضل مدربه محمد الكيسر الحفاظ على مخزون الطاقة للاعبيه حتى الشوط الثاني، وكان مصيبا في استراتيجيته في ظل غياب الفعالية الهجومية من الرفاع البحريني الذي اعتمد على اغلاق منطقته ومحاولة الحد من خطورة لاعبي أولمبيك أسفي.

وفي الشوط الثاني ومع اقتراب المباراة من نهايتها، كثف لاعبو أولمبيك أسفي الهجوم على مرمى الحارس سيد شبر علوي، ومن كرة مرتدة سريعة وصلت الكرة الى محمد وتارا الذي سددها في الحارس سيد شبر، لكنها سقطت أمام بوا غير المراقب فوضعها في المرمى الخالي (86).

وحاول الرفاع العودة إلى المباراة ولاحت له فرصة ثمينة لكميل الأسود الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة في الدقيقة الأخيرة، وذلك إثر فرصة سبقتها للضيف المغربي عبر بوا الذي كاد يستغل سوء التفاهم بين الحارس والمدافع، إلا أنه سدد الكرة فوق العارضة.