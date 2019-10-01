رئيس جامعة الأزهر يعفي شقيقة أسماء الرفاعي من المصروفات

قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، استثناء الطالبة آلاء الرفاعي، الطالبة بأحد كليات جامعة الأزهر، من شروط السكن في المدينة الجامعية، وكذلك إعفائها من مصاريف المدينة الجامعية والكلية، وإعطائها جميع الكتب المقررة مجانا، وذلك فور علمه بظروف الطالبة، حيث إنها شقيقة الطالبة الشهيدة أسماء الرفاعي، التي استشهدت في العام الماضي إثر حادث غدر من أحد اللصوص أثناء عملها في إجازة الصيف.



أصدر "المحرصاوي" تعليماته إلى إدارة المدينة الجامعية باستقبال الطالبة، وتسهيل إجراءات تسكينها على الفور، وذلك مراعاة لظروف أسرتها.