أبيض أزرق يلغي اجتماعه مع نتنياهو

أعلن تحالف حزب "أبيض - أزرق"، مساء اليوم، إلغاء اللقاء الذين كان مقررا غدا الأربعاء بين بنيامين نتنياهو وزعيم أزرق أبيض بيني غانتس.



وأشار حزب أبيض أزرق إلى أن الظروف ليست مواتية لعقد اللقاء في ظل مواقف حزب الليكود المعلنة من حكومة الوحدة.



وأوضح الحزب أنه في حال نضجت الظروف لعقد ذلك اللقاء فسيتم عقده نهاية الأسبوع أو في الأسبوع المقبل.



وكان حزب الليكود قد أعلن قبل أيام أنه سيعلن عن فشل مساعي تشكيل الحكومة في حال استمرار تعنت تحالف غانتس وتمسكه بشروطه لدخول حكومة وحدة وعلى رأسها تولي غانتس رئاسة الحكومة أولًا.