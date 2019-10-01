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رياضة

"فيلون" تشكو "الدولي للدراجات" أمام الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:14 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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تقدمت مجموعة فيلون التجارية، التي تمثل 11 فريقا من فرق كبيرا للدراجات، بشكوى من الاحتكار إلى الاتحاد الأوروبي ضد الاتحاد الدولي للدراجات تتهمه فيها بمحاولة عرقلة أعماله.

وقالت مجموعة فيلون في بيان اليوم الثلاثاء "في العام الماضي، حاول الاتحاد الدولي للدراجات وقف المبادرة المشتركة والرائدة لفيلون والفرق التي تمثلها بإقامة سباقات جديدة والاستعانة بالتقنية.

"تمنت وتوقعت شركة فيلون وحملة الأسهم والفرق الشريكة أن تلقى هذه المبادرات دعما من جانب الاتحاد الدولي للدراجات كما حدث خلال السنوات السابقة".

وأضاف البيان "لكن خلال 12 شهرا الماضية، استخدم الاتحاد نفوذه التنظيمي والسياسي في محاولة لمنع الأنشطة التجارية لشركة فيلون والفرق بطريقة غير صحيحة وغير قانونية".

وقال الاتحاد الدولي للدراجات في بيان "لم يتم إبلاغ الاتحاد الدولي بشأن الشكوى المشار إليها في بيان فيلون الصحفي في الأول من أكتوبر 2019. في حال تلقينا إخطارا، سيتخذ الاتحاد الخطوات الضرورية وفقا للإجراءات المناسبة. سيواصل الاتحاد الدولي للدراجات الالتزام برؤيته والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما يحفظ للجميع حقوقهم، من أجل تنظيم جديد لسباقات الطرق الاحترافية للرجال".

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