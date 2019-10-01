كاميرا "إكسترا" تجوب محافظات القاهرة وتكشف عن استقرار الشارع المصري

جابت كاميرا إكسترا نيوز، عدد من شوارع وميادين المحافظات بالقاهرة وذلك للتأكيد على حالة الأمن والأمان التي تشهدها البلاد.



ويأتي ذلك بشكل دوري، بعد الدعوات للتظاهر، ونشر قناة الجزيرة تغريدات مغرضة عن مظاهرات في شتى ميادين مصر، والحقيقة أنها كانت لفيديوهات قديمة ويتم عرضها على أنها حالية.



واتجه الإعلام خلال الوقت الحالي للرد على أكاذيب قناوت الإخوان بعرض تصوير حي ومباشر للمواطنين للرد على هذه الأكاذيب، وتكشف الكاميرات عن استقرار حالة الأمن والشوارع في كل محافظات القاهرة.

