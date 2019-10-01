"التموين" تقرر إضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقة الزوج

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة لسرعة البت في تظلمات أصحاب البطاقات التموينية خلال أسبوعين من تاريخ التظلم مع استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن يحمل البطاقة التموينية، وفي حالة عدم الرد على التظلم خلال 15 يوما سيتم تفعيل البطاقة مرة أخرى لحين الفصل في التظلم، بجانب إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا فورا على بطاقة زوجها.



كما أصدرت الوزارة تكليفات عاجلة لمديريات ومكاتب التموين بتيسير إجراءات التظلمات وتكون بالرقم القومي والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط.



وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الاثنين 30 سبتمبر، تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، وتلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.