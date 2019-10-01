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رياضة

فالفيردي يحذر بيكيه: لا مكان للجدل داخل برشلونة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:09 م
بيكيه
بيكيه
وكالات
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أكد المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ارنستو فالفيردي، اليوم الثلاثاء أن على الجميع في
ناديه أن يسيروا في نفس الطريق، مطالبا بعدم الانخراط في الجدل داخل غرفة خلع ملابس الفريق.
وجاءت تصريحات فالفيردي ردا على الجدل الذي أثاره مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، على خلفية تصريحاته التي أطلقها عقب مباراة الفريق الكتالوني الأخيرة في الدوري الإسباني "الليجا" أمام خيتافي.
وكان بيكيه قد أكد أن صحف يومية متصلة بمجلس إدارة برشلونة بعثت برسائل خاصة للاعبي الفريق، وأن على هؤلاء أن يردوا بشكل جماعي على ما جاء على صفحات هذه الجرائد.
وتحدث فالفيردي عن تصريحات مدافعه المخضرم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل مباراة برشلونة أمام انتر ميلان الإيطالي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال فالفيردي: "علينا أن نسير جميعا في نفس الطريق، هذا هو أهم شيء، وعلى الأمور الجدالية أن تأتي من الخارج، وليس من الداخل".
ورغم هذا النزاع، ورغم رسالة الوحدة التي بعثها فالفيردي لفريقه، أكد المدرب الإسباني أنه لا يشعر بعدم الراحة من وضعه كنقطة وصل بين الإدارة واللاعبين.
واستطرد قائلا: "أشعر أنني بمكاني، نحن كمدربين علينا أن ندير الأمور وسط العديد من المتغيرات، تلك الخاصة باللاعبين، بالإضافة إلى الضغوط الخارجية والصحافة والإدارة التي تعاقدت معك".
وتابع فالفيردي قائلا: "أشعر بأنني بخير، وفي مكان جيد وأشعر بالسعادة، جميعنا مهتمون بالتركيز في ما لدينا في المستقبل".
وأشار فالفيردي إلى أن وحدة الفريق هي من ستقوده إلى تحقيق الفوز على انتر ميلان الذي تغير كثيرا عن العام الماضي، على حد قول المدرب الإسباني.
وأكمل فالفيردي قائلا: "لقد غير العديد من الأشياء، لاعبين ومدرب، وباتوا يلعبون بفريق مختلف، إنه يفوز بجميع مبارياته في البطولة المحلية، ستكون مباراة صعبة".

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