فوز الإمارات والسودان وتونس بعضوية منظمة الطيران المدني

احتفظت الإمارات بعضويتها في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" للمرة الخامسة على التوالي.



وحصلت الإمارات على 152 صوتا في الانتخابات التي جرت اليوم من إجمالي 177 صوتا في المجموعة الثالثة التي شهدت أيضا فوز كل من تونس، التي حصلت على 153 صوتا، وكوستاريكا وكوت ديفوار، وجمهورية الدومنيكان، وغينيا الاستوائية، واليونان، وماليزيا، وباراجواي، ووبيرو، وكوريا الجنوبية، والسودان، وزامبيا.



وكانت قطر هي الدولة الوحيدة من المجموعة التي خسرت الانتخابات بعد أن حصلت على 112 صوتا فقط.



كانت مصر قد فازت بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني في التصويت الذي جرى يوم السبت الماضي، بعد أن حصلت على المركز الأول بين الدول العربية والإفريقية المشاركة، بـ 154 صوتا.



وتتواصل فعاليات الدورة الأربعين "للإيكاو"، الجارية في مدينة مونتريال بكندا خلال الفترة من 24 سبتمبر الماضي إلى 4 أكتوبر الجاري.