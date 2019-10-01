المتحدث باسم البرلمان: آمال المصريين معلقة بالرئيس

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب المصري، إن مجلس النواب يوجه دائمًا الحكومة المصرية، بمواكبة سرعة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنجاز المشروعات.



وأضاف "حسب الله" خلال لقائه ببرنامج "صدى البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي "أحمد موسى": "أن آمال المصريين معلقة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي مهتم بمشكلات المصريين ووجه بسرعة حلها".



وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أن بيان الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، كان حادًا؛ بسبب هبوط أداء الحكومة.