عمرو وردة يتواجد في التشكيل المثالي بالدوري اليوناني

تواجد نجم منتخب مصر عمرو وردة ولاعب نادي لاريسا في التشكيل المثالي للجولة الخامسة من بطولة الدوري اليوناني الممتاز.



عمرو وردة يتألق مع لاريسا بالجولة الخامسة من الدوري اليوناني



وتألق عمرو وردة بشكل لافت مع لاريسا أمام أريس في الجولة الخامسة من بطولة الدوري اليوناني حيث سجل هدف وصنع هدف أخر.



التشكيل المثالي للجولة الخامسة من بطولة الدوري اليوناني



حراسة المرمى: خريستوس مانداس (أتروميتوس).



الدفاع: أليكسندروس كاترانيس (أتروميتوس)، ليوناردو كوتريس (أولمبياكوس)،



الوسط: عمرو وردة (لاريسا)، تيسايرا (زانثي)، نيريرا (كريت)، غيث زاهد (باناثينايكوس).



الهجوم: جيورجوس مانوسوس (أتروميتوس)، ماركو نونيتش (لاريسا)، يوسف العربي (أولمبياكوس).



ويتواجد نادي لاريسا في المركز السابع من ترتيب الدوري اليوناني الممتاز برصيد 7 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.