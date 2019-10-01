سولسكاير يحدد صيده الأول للانتقالات الشتوية

أفادت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير حدد ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس كهدف أساسي للنادي خلال الانتقالات في شهر يناير.



وربط اللاعب الدولي الكرواتي بابتعاد عن النادي الإيطالي خلال نافذة الانتقالات الصيفية التي اختتمت مؤخرا ولكن بدلا من ذلك اختار البقاء.



ومع ذلك، اشتدت الشائعات بشأن مستقبل ماندزوكيتش بعد إستبعاده من تشكيلة الفريق لدوري أبطال أوروبا.