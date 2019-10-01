تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

جددت النيابة العامة، حبس شريف الجبالي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.



كما وجهت النيابة إلى المتهم بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.