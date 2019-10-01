أحمد موسى: "الأغاني الوطنية بتفرس الإخوان"

قال الإعلامي أحمد موسى، "إن الأغاني الوطنية بتفرس الإخوان وتدمرهم"، مطالبا الوزارات بتشغيل أغاني انتصارات أكتوبر في كل المباني التابعة لها.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: "الإخوان توقعهم وتقلقهم بالأغاني الوطنية"، لافتا إلى أنه لا صوت يعلو فوق صوت الجيش المصري العظيم ولا يعلو فوق انتصارات أكتوبر، متابعا: "عايزين نشتغل على إعلاء الروح الوطنية ورفع الروح المعنوية لدى المصريين".

