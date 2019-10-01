ورش حكي وفنون تشكيلية بثقافة مطروح

عقدت ورشة تصنيع مجسمات من الخيوط بقصر ثقافة مطروح بمشاركة الفنانة منى شاكر، بكنيسة الملاك وبحضور عدد من الأطفال بالكنيسة، قامت خلالها بتعليمهم كيفية الدمج بين ألوان والخيوط لتكوين مجسمات صغيرة ومنها ما يمكن أن يستخدم كديكور في المنازل.



ويأتي ذلك اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقدم أنشطتها الفنية والثقافية لأبناء المحافظات الحدودية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.



أقيمت ورشتى تلوين وحكى تفاعلى بقصر ثقافة الطفل بمشاركة الفنانة هند عبدالحميد، الأولى ورشة تلوين بحضانة البستان بحضور عدد من الأطفال، والثانية ورشة حكى تفاعلي للأطفال بالحضانة عن أهمية التنوع فى الطعام وفوائد للجسم والنمو.