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عالم

الحكيم يدعو برلمان العراق لعقد جلسة طارئة بسبب التظاهرات

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:59 م
عمار الحكيم
عمار الحكيم
محمد عمر
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دعا عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة، لمناقشة تداعيات تظاهرات اليوم في بغداد وبعض ربوع العراق، عقب سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن.

واستنكر الحكيم في بيان مساء اليوم، استخدام العنف المفرط في تفريق المتظاهرين، مؤكدا أن تفريق التظاهرات وسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية بحاجة الى وقفة جادة ومراجعة عاجلة، وذلك وفق قناة "السومرية نيوز".

ودعا الحكيم إلى عقد جلسة برلمانية طارئة للوقوف على أسباب التظاهرات وتطويق الفتنة وعدم جر الأوضاع الى ما لا يحمد عقباه داعيا الأجهزة الامنية الى التعامل بحكمة لاحتواء الموقف وتفويت الفرصة على المتصيدين، والتمسك بسلمية التظاهرات وعدم رفع الشعارات التي تتعارض مع الدستور والقانون.

وأعلنت الحكومة العراقية مقتل مواطن وإصابة 200 آخرين خلال مشاركتهم في تظاهرات اندلعت بالعاصمة بغداد احتجاجا على الفساد وسياسات الحكومة.

ودعت الحكومة العراقية المواطنين إلى التهدئة وضبط النفس، معترفة بسقوط قتلى وجرحى وسط صفوف المتظاهرين كذلك رجال الأمن حيث أصيب 40 فرد منهم.

وامتدت التظاهرات التي خرجت في بغداد اليوم إلى مناطق واسعة من العراق ضمت البصرة والناصرية جنوب البلاد.

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