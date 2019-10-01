مورينيو يوافق على قيادة فريق سعودي

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد وتشيلسي ومان يونايتد اليوم، إنه لا يمانع في قيادة أي فريق سعودي حال وصله عرض مناسب.



وكانت الهيئة العامة للرياضة السعودية التي يترأسها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أعلنت وصول البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مدينة جدة استعدادا لإلقاء محاضرة في معهد إعداد القادة.



وتأتي مشاركة مورينيو في المحاضرة والتي تمتد على مدار ساعتين، بهدف نقل الخبرات الكبيرة والتجارب الفنية التي يتمتع بها المدرب البرتغالي إلى المدربين السعوديين.