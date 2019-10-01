غدًا.. الجيش السوداني في اجتماعات مشتركة مع جنوب السودان

يرأس الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية المكلف، وفد السودان المشارك في الجولة الرابعة عشرة، لاجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، والتي تستضيفها جوبا غدا وبعد غد على مستوى، وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في البلدين.



وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، إنه من المنتظر أن تبحث تلك الجولة، قضايا المعابر الحدودية، وتفعيل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، واستعراض تقرير آلية المراقبة والتحقق المشتركة، إلى جانب موقف تنفيذ أجندة الاجتماع السابق، الذي انعقد في الخرطوم في مارس الماضي.



ومن المقرر أن يغادر رئيس أركان الجيش السوداني، والوفد المشارك في الاجتماعات، إلى جوبا صباح غد.