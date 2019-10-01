تسريب يفضح تورط المخابرات التركية في التآمر على سوريا

أذاع الإعلامي " نشأت الديهي"، تسريبا صوتيا يفضح تورط الجيش والمخابرات التركية للتآمر على سوريا.



وكشف "التسريب الصوتي" المُذاع، عن اجتماع بين مدير المخابرات التركية، وكبير مستشاري وزارة الخارجية، والرئيس الثاني لهيئة الأركان العام، ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، عام 2013.



وجاء حديثهم خلال "التسريب الصوتي"عن التخطيط لضرب سوريا، بإرسال أشخاص لسوريا لضرب صاروخ على تركيا ليكون مبرر لضرب سوريا.



وعلق مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، على التسريبات، قائلا: "دولة وقحة وحكومة وقحة ورئيس وقح".



