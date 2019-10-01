فينيسيوس: يجب أن نركز أكثر على المباراة المقبلة

قال اللاعب الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد في تصريحات صحفية بعد تعادل فريقه ريال مدريد المخيب أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي أن المباراة انتهت ويجب أن نركز أكثر على المباراة المقبلة.



وأضاف اللاعب الدولي البرازيلي: "‏سنذهب للعب المباريات التالية جيدًا والفوز بجميعها يجب أن نكون أكثر تركيزًا هذا هو هدفنا في المرحلة القادمة بعد التوقف الدولي".



وكان ريال مدريد قد تعثر على أرضه ووسط جماهيره حيث تعادل بنتيجة 2 2 أمام كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا وتعد هذه هي النقطة الأولى لريال مدريد بعد الهزيمة في الجولة الأولي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.