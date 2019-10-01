ميسي وديمبلي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة إنترميلان

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة إنتر ميلان، غدا الأربعاء بملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وشهدت القائمة تواجد القائد ليونيل ميسي، واللاعب الفرنسى عثمان ديمبلي، بعد حصول الثنائي على التصريح الطبي للمشاركة عقب تعافيهما من الإصابة، وغاب عن القائمة، الشاب أنسو فاتي، الذي شارك في المران مساء اليوم الثلاثاء، لكنه لا زال يعاني من إصابة في الركبة.



وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، إيفان راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، آرثر، لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، نيتو، لينجليت، واجي، أنطوان جريزمان، ألينيا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال، جونيور فيربو، كارليس بيريز.