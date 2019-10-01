فودافون تطلق النسخة الثالثة من مسابقة الابتكار لدعم الشباب

أطلقت شركة فودافون- مصر النسخة الثالثة من مسابقة الابتكار "هاكاثون 010"، خلال الفعالية السنوية التي يجتمع فيها مبرمجي الكمبيوتر والمهتمين بالتكنولوجيا الحديثة على مدار 4 أيام، بهدف تحفيز الشباب على إيجاد حلول ابتكارية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



يضم الهاكاثون موظفي فودافون وتقنيين من خارج الشركة للمرة الأولى معًا للمشاركة في فعالياته، لتنفيذ وتطوير مشروعات وأفكار جديدة تدعم منظومة التحول الرقمي في مصر.



وقال ألكساندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر: إن فودافون تدعم استراتيجية التحول الرقمي من خلال تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للقضايا الرئيسية فى المجتمع المصرى مثل الصحة، والتعليم، والبيئة، التي ستشكل مستقبل مصر الرقمي.



وأضاف "فرومان" أن الشركة تحرص على تمكين الشباب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، واكتشاف قدراتهم الابتكارية في مجال التكنولوجيا، وذلك باعتبار فودافون أكبر مطوري خدمات المحمول الذي يعمل بتقنيات جديدة ومتطورة مثل الذكاء الإصطناعي وتطوير التطبيقات وغيرها.



وسارع العديد من شباب المبرمجين والمطورين للمشاركة في فعاليات "هاكاثون 010"، وتم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار المشروعات الثلاثة الفائزة، ضمت ألكساندر فرومان-كورتيل الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وائل عبدوش المدير العام لشركة آي بي إم مصر، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي ماونتن فيو وانديفور، شاهيناز غازي مدير حسابات المشاريع التجارية لدى فودافون مصر، والدكتور فاضل ديغم المدير التنفيذي لوحدة البحوث والتطوير في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



قدمت الفرق المشتركة أفكارها باستخدام التقنيات المختلفة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وجميع الأفكار ذات الصلة.



وفازت 3 مشروعات تكنولوجية مبتكرة ومتطورة بالمراكز الأولى للمسابقة، وجاء في المركز الأول مشروع VSPOR، وهو عبارة عن برنامج رياضي يعزز تجربة المستخدم لمشاهدة المباريات والتفاعل مع أحداثها باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، بينما جاء مشروع Point Of Life، الذي يستهدف التغلب على التحديات المتعلقة ببنوك الدم والمستشفيات في مصر في المركز الثاني.



أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع Agora، الذي تدور فكرته حول استخدام الواقع المعزز لتحويل الأشياء والأماكن اليومية إلى أدوات تعليمية، من خلال إضافة طبقة من الواقع المعزز أنشأها الفريق لمنح تجربة تعليمية تفاعلية تساعد الطلاب على التعلم واللعب والمشاركة.



وتم الإعلان عن المشروعات الفائزة، بناء على تقييم لجنة التحكيم، والمشاركين وفقا لمعايير محددة من حيث الإبداع والابتكار، ومدى تأثير المشروع في حل القضايا المجتمعية، وإمكانية طرح المنتج في السوق التجارية.



وكرمت فودافون هذه المشروعات، بقيمة جوائز بلغت 120 ألف جنيه مصري للمركز الأول، و60 ألف جنيه مصري للمركز الثاني، و30 ألف جنيه مصري للمركز الثالث.