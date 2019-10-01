الإكوادور تنسحب من "أوبك"

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في الإكوادور، أنها قررت الانسحاب من منظمة "أوبك"، إذ تسعى الإكوادور إلى زيادة إنتاج النفط.



ونقلت وكالة "بلومبرج" عن الوزارة قولها، إن "القرار يعود إلى المشاكل والتحديات الداخلية المتعلقة بالاستدامة المالية، والتي ينبغي على الدولة معالجتها".



وأكدت الوزارة أن الإكوادور "ستواصل دعم الجهود الرامية إلى استقرار السوق النفطية العالمية".



يذكر أن إنتاج الإكوادور من النفط كان يبلغ نحو 530 ألف برميل في اليوم خلال السنة الأخيرة، وكانت البلاد تسعى إلى زيادة إنتاجها من أجل زيادة العائدات، لكنها لم تستطع القيام بذلك بسبب القيود المفروضة على الإنتاج النفطي بموجب اتفاق "أوبك+".



وانضمت الإكوادور إلى منظمة "أوبك" في عام 1972، وعلقت عضويتها فيها من عام 1992 حتى 2007.