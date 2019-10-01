ارتفاع أسعار النفط بعد تسجيل أكبر تراجع ربع سنوي

سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تسجيل أكبر تراجع ربع سنوي خلال العام الحالي، على خلفية استمرار المخاوف من تراجع الطلب العالمي نتيجة تباطؤ الاقتصاد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر النفط ارتفع في التعاملات الآجلة بنسبة 1.1% في تعاملات بورصة نيويورك للسلع، بعد أن تراجع بنسبة 7.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في الوقت الذي استعادت فيه السعودية كامل طاقتها الإنتاجية بعد أسابيع من هجوم الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت نفطية في شرق المملكة، مما أدى إلى انخفاض إنتاجها بمقدار النصف تقريبا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 57 سنت إلى 64. 54 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

وكان السعر تراجع أمس بمقدار 84ر1 دولار ليصل إجمالي تراجع السعر خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 5. 7% عن الربع الثاني من العام.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 55 سنتا، أي بنسبة 9. 0% إلى 80. 59 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل في تعاملات بورصة لندن. وكان سعر الخام قد تراجع أمس بنسبة 8. 1%.