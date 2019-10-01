تامر أمين يطالب بتخصيص غرف لخدمة المسنين في المصالح الحكومية

طالب الإعلامي تامر أمين، توفير خدمات أكبر لكبار السن، ورعاية أفضل لأصحاب المعاشات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.



وأكد خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، "أننا شاهدنا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكبار السن، وزيادة المعاشات والتي لابد من زيادتها أكثر وأكثر كلما سمحت ميزانية الدولة".



كما طالب بأن تظل المقاعد المخصصة لكبار السن لهم، ويتم عقاب من يحتلها من الشباب والصغار، بكل المواصلات.



وأضاف:"لابد أن يكون هناك غرفة مخصصة لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في المصالح والهئيات الحكومية، حتى لا يتساوى المسن مع الشاب، في طابور معه ويتعرض للمضايقات، وأتمنى الحكومة والأحياء يفكرون في ذلك الأمر".