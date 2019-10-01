وزير الطاقة السوداني: "مخزون الوقود مطمئن"

أكد المهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة والتعدين السوداني أن موقف الوقود ومشتقاته والمخزون الموجود وكمياته مطمئن، لافتًا إلى أن وزارته وضعت خطة طويلة المدى، بهدف متابعة انسياب المواد البترولية، فضلا عن معالجة حل الاختناقات المتعلقة بالنقل والتوزيع بالتعاون مع الجهات المعنية.



وقال إبراهيم، في تصريح عقب الاجتماع الأول للجنة الوزارية السودانية لمتابعة موقف إمدادات الوقود والأدوية، برئاسة وزير الطاقة والتعدين، إن اللجنة ناقشت منهج عملها، خلال تلك المرحلة.



في غضون ذلك، بحث وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم استقرار الوقود لقطاع الزراعة، واستقرار الكهرباء، ووعد بالعمل المكثف لتوفير الخدمات للمواطنين بالولايات المختلفة.