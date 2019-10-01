القومي لذوي الإعاقة يعقد مؤتمرًا دوليًا

يعقد المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، غدًا في تمام التاسعة صباحًا مؤتمرا دوليا بالتعاون مع دولة فنلندا لكيفية دمج ذوي الإعاقة في التعليم.



سيفتتح الندوة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة والسيدة لاورا كانسيكاس ديبرايس، سفيرة فنلندا بالقاهرة.



واستنادًا لجهود الحكومة المصرية في الدفع بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للأمام، وتطبيقًا لاستراتيجية قطاع التعليم الجديدة، فإن المؤتمر يهدف إلى عرض ومشاركة المعرفة والخبرة الفنلندية في تنمية القواعد وتدريب المدرسين في مجال التعليم الشامل.



وسيلقي ممثلو الهيئة القومية للتعليم في فنلندا خطبا رئيسية، مع تنظيم ورش عمل حول الجوانب المختلفة للتعليم الشامل، كالتعليم المبكر ومجال رفع كفاءة المعلمين والدعم والتأقلم الذي يقدم للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

سينظم المؤتمر المجلس القومي للإعاقة ووزارة التربية التعليم والتعليم الفني وسفارة فنلندا بالقاهرة.