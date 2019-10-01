شاختار الأوكراني يفوز على أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

انتزع فريق شاختار دونيتسك الأوكراني فوزا صعبا من مضيفه أتالانتا الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء بملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتقدم أتالانتا بهدف سجله دوفان زاباتا في الدقيقة 28، وتعادل جيونيور مورايس لشاختار في الدقيقة 41، قبل أن يسجل مانور سولومون هدف الفوز القاتل لشاختار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.



وحصد شاختار أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، فيما ظل فريق أتالانتا بلا نقاط.

