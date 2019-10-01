جريزمان يدعم ديمبيلي قبل مواجهة إنتر

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره إنتر ميلان، في المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن أنطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة قد قام بدعم مواطنه عثمان ديمبيلي، بعدما كثرت إصاباته خلال الفترة الأخيرة.



وتابع الموقع الفرنسي، أنه لا يزال يتعين على ديمبيلي التعامل بحذر مع إصابته، خصوصًا بعدما ترضت للكثير من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ انضمامه إلى صفوف برشلونة، قبل أن يستحوذ على دعم زملائه في غرفة خلع الملابس، وكان أخرهم جريزمان الذي قام بدعم اللاعب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة ضد إنتر.



وقال جريزمان "سأظل دائمًا في صفه، هو يتدرب جيدًا، ويصل قبل موعد التدريب لتعزيز ساقيه وجسمه، إنه دقيق، لكن عندما تدخل سلسلة من الإصابات، من الصعب الخروج منها، لكنه يحظى بدعمي، ودعم من زملائه والمدير الفني أيضًا نحن هنا لمساعدته وهو يشعر بالارتياح".