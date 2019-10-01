مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج أمام الأهلي

كشف مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، عن قائمته استعدادًا لمباراته المقبلة أمام الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، التي ستقام على ملعب السلام، غدًا الأربعاء.

وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى: عامر عامر وأحمد يحيي.



خط الدفاع: أحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي ومحمد بازوكا ووهاب أنان.



خط الوسط: غنام محمد وأيمن الطرابلسي وأحمد مجدي وكريم لالا ومحمد عادل وإبراهيم عبدالخالق وعلاء سلامة ومحمد فييرا وموسى دياورا.



خط الهجوم: أمادو أنياس ومحمد رجب.



واستبعد مختار مختار من القائمة: باسم مرسي وأحمد دويدار ومصطفى البدري.

