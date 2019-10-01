"الدولي للاتصالات" ينظم الأسبوع التاسع لمعايير البيئة بإسبانيا

نظم الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والأعمال ووزير الدولة للتطور الرقمي بإسبانيا وأكثر من 25 شريكًا، الأسبوع التاسع للمعايير المراعية للبيئة، الذي ستستضيفه مدينة فالينسيا بإسبانيا، في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر، تحت شعار "ربط المدن الذكية المستدامة بأهداف التنمية المستدامة".



ويمثل أسبوع المعايير المراعية للبيئة منصة عالمية تجمع صانعي السياسات والخبراء الميدانيين ومخططي المدن والهيئات التنظيمية وخبراء المعايير والمجتمعات المدنية لمناقشة دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات المتقدمة في تيسير الإدارة الذكية والمدن الذكية المستدامة.



كما يهدف الأسبوع إلى تحديد احتياجات التقييس التي من شأنها تسريع وتيرة نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات المتقدمة ورفع الوعي بالأهمية التي تضفيها على هندسة الحلول المبتكرة في مجال المناخ وما توفره من فرص في هذا الصدد، هذا بالإضافة إلى تسريع عملية التحول إلى المدن الذكية المستدامة وإطلاق العنان لإمكانات اقتصاد التدوير.



