محافظ سوهاج يوجه بكسح الصرف الصحي بإسكان "المغاربة" بجرجا

وجه محافظ سوهاج، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي في المحافظة، ورئيس مركز ومدينة جرجا، بكسح مياه الصرف الصحي الموجودة في منطقة إسكان المغاربة، بنجع المغاربة التابعة لمجلس قروي العوامر بحري بجرجا.



وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن ذلك جاء في استجابة عاجلة من المحافظ لما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغاثة أحد المواطنين لإصلاح مواسير الصرف الصحي في منطقة الإسكان، وسحب الصرف الموجود بين العمارات، لافتًا إلى أن رئيس شركة المياه والصرف الصحي أرسل على الفور سيارتين لكسح مياه الصرف، وجاري استكمال أعمال الكسح.



وكشف المتحدث الرسمي أن المحافظ وجه بانشاء محطة رفع صرف صحي في المنطقة، على أن يتم إدراجها بصورة عاجلة في الخطة هذا العام؛ لحل تلك المشكلة من جذورها وتلافي تكرارها، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.