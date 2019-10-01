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حوادث

تفاصيل جديدة في مذبحة أبو النمرس

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:16 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
ندى حمدي - إسلام قورة
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل جديدة في مذبحة أبو النمرس الأسرية بعد مقتل ربة منزل وطفلتها والشروع في قتل طفلها وضبط الجاني.

وشرحت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أن خلافا سابقا بين المجني عليها ونجل شقيق زوجها "نجل سلفها"، الدافع وراء ارتكابه الجريمة حيث اتهمته زوجة عمه بسرقة مبلغ مالي من منزلهم وشاع بين أفراد العائلة وأهالي القرية أنه لص ما دفعه لاتخاذ قرار بالانتقام منها ونفذ جريمته مستغلا خروج عمه لعمله وتركه زوجته وطفلتيه بمفردهم.

كان اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثتي سيدة وابنتها ونجلها الآخر مصاب بقرية زاوية أبو مسلم بابو النمرس، انتقلت على الفور قوة أمنية وبالفحص تبين ذبح المجني عليهما وإصابة الطفل إصابات خطيرة.

افادت التحريات الاولية بقيادة العقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان اهالي القرية عثىوا علي الطفل ساقطا من اعلي السطح بجوار المنزل فحاولوا استدعاء والدته لاخبارها باصابته الا ان احد من المنزل لم يجبهم، اضافت التحريات ان الاهالي دخلوا الي المنزل ليعثروا علي جثة الام وابنتها غارقين في دمائهما وقد تم ذبحهما.
تم ابلاغ قسم الشرطة ونقل الطفل المصاب الي المستشفي وقد دخل في غيبوبة بينما انتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة لاجراء المعاينة وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

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