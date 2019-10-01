مباحثات بين الخرطوم وجوبا لتفعيل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح

يشارك رئيس الأركان الجيش السوداني على رأس وفد رفيع المستوى غدًا الأربعاء، في اجتماعات مع دولة الجنوب بالعاصمة جوبا لبحث التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.



وأوضح الإعلام العسكري بوزارة الدفاع السودانية في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف سيترأس وفد السودان المشارك في الجولة الـ14 لاجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان التي تستضيفها جوبا يومي الأربعاء والخميس علي مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في البلدين.



وأشار البيان إلى أن الجولة ستبحث قضايا المعابر الحدودية وتفعيل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح واستعراض تقرير آلية المراقبة والتحقق المشتركة إلى جانب موقف التنفيذ لأجندة الاجتماع السابق والذي انعقد بالخرطوم في مارس الماضي.



ومن المقرر أن يغادر وفد الخرطوم المشارك إلى جوبا صباح غد الأربعاء.



